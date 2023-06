Dalla Francia in Irpinia in bici per raggiungere il suo paese natale | il traguardo di Umberto Di Nolfi

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoHa percorso inben 1404 km impiegando 15 giorni: destinazione Montella, il suodi origine. E’ ilraggiunto daDi, figlio di genitori montellesi emigrati in. La partenza sulla sua due ruote lo scorso 2 giugno da Pfetterhouse , dove attualmente risiede peril comune irpino. Il Sindaco di Montella dott. Rizieri Buonopane ha voluto omaggiare il concittadino al suo arrivo, consegnando adna targa ricordo del Comune di Montella a testimonianza dell’apprezzamento della comunità per il suo attaccamento alla terra d’origine .è stato accompagnato per tutta la durata del percorso da un altro ciclista , suo amico, Jean Amman , di ...