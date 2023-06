Da vignettista vi dico | su Berlusconi satira da frustrati

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 16 giugno 2023) Non è solo la politica a rimanere orfana di un grande uomo come lo è stato Silvio, ma tutta l’Italia. Un impeccabile Toni Capuozzo, nel giorno in cui il Cavaliere ci lasciava ha saputo descrivere con grande precisione la vita di un imprenditore geniale che sapeva pensare, pianificare, progettare, investire e realizzare per poi creare posti di lavoro. Da Milano 2 alla squadra del Milan da Mediaset a Forza Italia. Un uomo che ha dato il via ad un nuovo modo di fare televisione, nessuno pensava che oltre alla Rai potesse esistere altro. Un uomo che ha saputo creare spazi pubblicitari al di fuori del “Carosello” e soprattutto un uomo che con i suoi programmi dava un’alternativa senza canone. Ma quello che più mi ha colpito sono le dichiarazioni dei nemici politici che hanno parlato di unuomo, vestito di una grandissima sensibilità e ...