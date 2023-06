L'evento più atteso è naturalmente il ritorno diRossi a Roma: il 16 e 17 giugno il rocker ... Grande attesa, domenica 18 giugno, per Yusuf/Stevens , che torna ad esibirsi in Italia dopo 9 ...... Tom Morello, Jake Shears, Maroon 5, The ReytonsRossi Il Komandante è pronto per un'altra ... il 16 e 17 la patchanka di Mannarino, il 18 l'unica data italiana di YusufStevens . E ancora: ...... Tom Morello, Jake Shears, Maroon 5, The ReytonsRossi Il Komandante è pronto per un'altra ... il 16 e 17 la patchanka di Mannarino, il 18 l'unica data italiana di YusufStevens . E ancora: ...

Da Vasco a Cat Stevens: un weekend romano a tutto live leggo.it

Un lungo weekend di spettacolo anche questa settimana, con tanti appuntamenti imperdibili già a partire dalla giornata di domani, venerdì 16 giugno. L'evento più ...Nadejda Chernishova breathes a sigh of relief as she steps off a rubber dinghy, moments after being rescued from her flooded home in Kherson.