(Di venerdì 16 giugno 2023) Dacommentano la scelta di Aurelio De Laurentiis di Rudi Garcia come nuovo allenatore del. NOTIZIE CALCIO. Aurelio De Laurentiis ha scelto Rudi Garcia come nuovo allenatore del, generando una tempesta di commenti e critiche. Il portale Tuttosalernitana.com ha espresso forte disappunto sulla decisione, accusando De Laurentiis di aver cercato di creareper la Salernitana con il possibile trasferimento di Paulo. “Non sappiamo se ci fosse un reale interesse da parte di De Laurentiis per, o se fosse solo un altro tentativo di destabilizzare la Salernitana,” ha scritto il portale, citando la presunta storia di comportamenti simili da parte del. “Questa non è la prima volta che succede.” Non sappiamo se ...

... può creare, invece, problemi e danni agli organismi che sialle rocce. Per non parlare ... ogni giorno, solcheranno quel tratto di mare a sud del golfo di Napoli e a nord del golfo di'...... solcheranno quel tratto di mare a sud del golfo di Napoli e a nord del golfo di. Una zona ... può creare, invece, problemi e danni agli organismi che sialle rocce. Per non parlare ...Continuano le polemiche sul Pnrr, le opposizionila maggioranza che negozia cambiamenti ... INCHIOSTRO SPRECATO Sabrinareplica a Angela Cavagna: "il mio seno mai rifatto, ecco la ...

Da Salerno attaccano: Il Napoli ha voluto crearci problemi con Sousa" napolipiu.com

«Per adesso abbiamo ancora il blocco dei fondi Sviluppo e Coesione, che per la Regione Campania valgono 5,6 miliardi di euro. Abbiamo già avviato una diffida e arriveremo al ...«Si tratta di un film già visto - attacca - il sindaco e l’assessore alla sicurezza lanciano messaggi falsamente tranquillizzanti in una città in cui si susseguono i furti in appartamento, truffe ai ...