Da Nordio una riforma della giustizia che prende a schiaffi italiani onesti e toghe

(Di venerdì 16 giugno 2023) Da un lato l’addio al reato di abuso d’ufficio e l’annacquamento del traffico di influenze, dall’altro ladelle misure cautelari che dovranno essere stabilite da un collegio di tre giudici. Poi, per non farsi mancare nulla, pure un ulteriore bavaglio ai giornalisti e ai magistrati in materia di intercettazioni. Questi i punti principali del disegno di legge (qui la sintesi di Palazzo Chigi) varato dal Consiglio dei ministri chelasu input del ministro Carlopresenta l’ultimo regalo di Silvio. UnacheTutte misure emerse nei giorni scorsi e che il ministro aveva ...

... Raffaele Fitto, Paolo Zangrillo e Carlohanno illustrato alla stampa i provvedimenti, che ...deve essere dato/promesso per remunerare il soggetto pubblico o per far realizzare al mediatore...'Credo si vada incontro anuova pronuncia di incostituzionalità', dice poi Santalucia sull'... contenuta nel ddl. 'Questa norma era stata introdotta dalla cosiddetta legge Pecorella già nel ...... il suo partito farà un'opposizione emotiva alla riforma, come prevede il Guardasigilli "Vorrei rassicurare il ministro: non abbiamo mai fatto, né mai faremoopposizione emotiva. ...

Riforma della giustizia, via libero dal Consiglio dei ministri al ddl Nordio: via l'abuso d'ufficio e stretta sulle intercettazioni. Tajani: "Berlusconi sarebbe soddisfatto".