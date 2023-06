Da Lavia a Moretti | la stagione di ripartenza dell’Argentina di Roma

(Di venerdì 16 giugno 2023) Grandi firme fra i registi e gli attori nella nuovadella sala principale del TdR Il teatro Argentina diaccende i motori per unache, nelle intenzioni della commissaria straordinaria Giovanna Marinelli – nel momento del passaggio da associazione a fondazione per il Teatro di– deve segnare una forte, al di là dei singoli successi messi a segno nellaappena trascorsa, con 1.200 abbonamenti e una media di 550 spettatori a serata. Il sipario ufficiale – al netto degli spettacoli del ‘Europa Festival’ – si aprirà il 31 ottobre con una regia di Gabrieleper la prima di ‘Un curioso accidente’ di Carlo Goldoni che lo vedrà anche interprete con Federica Di Martino e si chiuderà il 2 giugno con una ...

In tema di produzioni, sarà coinvolto anche un maestro del cinema come Nannicon due atti ... Fra gli artisti ospiti, il David di Donatello Francesco Di Leva, Gabriele, Isabella Ragonese ("...... sono legato alla città e al suo Festival del Cinema ', ha dettoin un messaggio audio ... tra gli altri, Leonardo Lidi , Filippo Dini , Walter Malosti , Gabriele Vacis , Gabriele, ...... che celebra la sua Bologna e la sua giovinezza con l'aiuto di Edwige Fenech e Gabriele. La ...la vita" La presenza in concorso a Cannes 2023 fornisce nuova linfa vitale al film di Nanni...

La seconda parola sottolineata da Giovanna Marinelli è "progettualità: portiamo i grandi artisti che hanno segnato la storia di questo teatro, da Gabriele Lavia a Massimo Popolizio e Stefano Massini e ...Arena estiva al Castello dell’Imperatore: anche per quest’anno, tanti film in programmazione a partire da sabato alle 21.45. La prima parte del cartellone messo a punto dal Terminale ci farà compagnia ...