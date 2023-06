...l'ingaggio del 43enne che ha passato l'ultima stagione a fare il secondo di Pepal City ...sia perché ci aspetta una grande stagione - sono le prime parole di Maresca da tecnico del-...Commenta per primo Enzo Maresca sarà il nuovo allenatore del: come riferisce Sky Sports UK , le Foxes hanno raggiunto l'accordo verbale con il tecnico italiano, assistente di Pepal Manchester City ....nell'ultimo anno nello staff di Pepal Manchester City , potrebbe andare ad allenare "in solitaria". Dove Ancora in Inghilterra ma questa volta in Championship, precisamente al. ...

Da Guardiola al Leicester: ecco la nuova missione di Maresca La Gazzetta dello Sport

• Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Un italiano, Claudio Ranieri, è il tecnico che ha regalato al Leicester il miglior momento della sua s ...Enzo Maresca è il nuovo allenatore del Leicester. Il tecnico italiano, reduce dal trionfo in Champions League col Manchester City dove faceva il ...