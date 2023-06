Da Draghi a Letta fino ai fiori di Meloni | i funerali di Flavia Franzoni Prodi celebrati da Zuppi

Leggi su open.online

(Di venerdì 16 giugno 2023) Oggi 16 luglio ultimo saluto a, la moglie di Romanoche è morta lo scorso 13 giugno dopo aver accusato un malore mentre la coppia si trovava in Umbria. Isono iniziati alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, officiati dal cardinale Matteo Maria, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei. «Stando insieme tanti anni si entra in simbiosi, si assomigliano perle calligrafie, stare insieme è garanzia di armonia nella diversità. L’amore è concreto, prende tutto il corpo ma anche tutta l’anima. È un legame abbondantemente d’oro che ha legatoa Romano, dove si confonde la metà dell’uno alla metà dell’altro», ha dettoin un passaggio dell’omelia. «Il loro legame richiede quel trucco, che come ...