Cura | relazioni | territorio Arriva «Dirama» | un mese di eventi per l’ambiente

(Di venerdì 16 giugno 2023) Immersioni in natura. Angoli poco conosciuti di Bergamo e provincia da scoprire con botanici, naturalisti e scienziati. Spazi di riflessione su ambiente, biodiversità e questioni climatiche. Momenti di spettacolo e cultura, laboratori per bimbi e adulti. Il tutto secondo il comune denominatore della natura. Ecco «», il festival che debutta questa sera, in programma a ingresso gratuito fino al 9 luglio

«Incontro di natura, relazioni e cura del territorio»: questo è il sottotitolo di «Dirama». Tre punti chiave connessi tra loro: l'ambiente, i legami tra le persone e il prendersi cura di un luogo, ...