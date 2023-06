Cultura | al Mic giornata di studio su Giuseppe Mazzini nella storia d' Italia

... Alessandro Campi, Commissario straordinario dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano; Federico Mollicone, Presidente Commissionedella Camera. Previste le relazioni di: Roberto ...Dal 2015 Dominio Pubblico è stato riconosciuto dal- Ministero dellacome una delle realtà meritevoli di finanziamento nel capitolo Promozione / Formazione del pubblico. Nello stesso ...... dirigenti generali o equiparati, anche a riposo, delo di altre pubbliche amministrazioni, ...della commissione e del suo giudizio finale i direttori verranno designati dal Ministro dellae ...

Cultura, lunedì 19 giugno al MiC giornata di studio su “Giuseppe ... Ministero della cultura

Al via il bando del Ministero della cultura per i direttori dei musei aperto a cittadini italiani e Ue, con conoscenza inglese e italiano almeno al livello B2. (ANSA) ...(ANSA) - ROMA, 16 GIU - "Una partenza che fa volare i dati di giugno. I risultati registrati nella prima metà del mese - e in particolare il successo riscosso dall'edizione che si è appena conclusa di ...