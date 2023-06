Cronache Cittadine • Il Giornale n 1427 di Maggio 2023 è in distribuzione gratuita

Nel giugno di quell'anno, infatti, ledel consiglio comunale riportavano la dibattuta questione sul possibile spostamento di alcune fierein date ritenute più opportune. Tra queste,...Da noi il dibattito è arrivato agli onori delleda poco, quando infatti la situazione è ... il nostro patrimonio, la nostra identità, cacciando i cittadini e ledalle loro città e ...... ho assistito a delle scene che hanno dell'incredibile e che, però, rappresentano l'ennesima plastica testimonianza, tra le tante, in questi giorni, purtroppo alla ribalta delle, ...

Giorno: 15 Giugno 2023 Cronache Cittadine

L'Italia si prepara ad affrontare la prima ondata di calore del 2023 con l'arrivo dell'anticiclone africano dall'Algeria, e 6-10 gradi in più entro martedì: Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMete ...Cronaca nera Pescara - 16/06/2023 10:38 - "Sono appena rientrato a Pescara ed ho bisogno di 24 ore per comprendere quanto avvenuto. In conferenza stampa illustrerò la mia posizione, ...