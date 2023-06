AGI/Vista - Ecco le immagini delle squadre dei Vigili del fuoco, anche con unità USAR e cinofile, sono impegnate da ieri nelle operazioni di soccorso a seguito deldi una porzione di solaio nei locali della ex stazione ferrovia di Porta Susa, attualmente in ristrutturazione. / Vigilfuoco TvAnche Fede era finito - da non indagato -'indagine della procura di Palermo . Il motivo Le ...per l'Italia effettuate nel corso delle indagini aperte dalla Procura di Genova dopo ildel ......attacchi avvengono mentre sono in corso azioni controffensive da parte delle forze di Kyiv'est ... Grossi ha descritto come 'seria' la situazione nella centrale dopo ildella diga di Nova ...

Crollo nell'ex stazione ferroviaria a Torino Porta Susa - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Ecco le immagini delle squadre dei Vigili del fuoco, anche con unità USAR e cinofile, sono impegnate da ieri nelle operazioni di soccorso a seguito del crollo di una porzione di solaio nei locali dell ...Per il giudice De Sensi alle sorelle vittime del crollo nello stabile di Via Campo di Fossa non può essere attribuito un comportamento imprudente o scarsa diligenza Per il Giudice Baldovino De Sensi ...