Covid Italia oggi | 7 461 e 81 morti | bollettino ultima settimana

(Di venerdì 16 giugno 2023) (Adnkronos) – In significativo calo i contagi e i decessiin. Nelladal 9 al 15 giugno si sono registrati 7.461 nuovi casi, in diminuzione del 17,8% rispetto allaprecedente quando erano 9.084. Sono stati 81 i decessi in 7 giorni, in flessione del 2% rispetto allaprecedente quando erano 108. In forte calo anche il tasso di positività, passato dal 4,4% della scorsaal 3,5%. Sono i dati delle del ministero della Salute, che fotografano l’andamento della situazione epidemiologica di-19. L'articolo proviene daSera.

Numeri del Covid in Italia dal 9 al 15 giugno, i dati della Protezione Civile e del ministero della Salute In significativo calo i contagi e i decessi Covid in Italia. Nella settimana dal 9 al 15 giugno si sono ...

Covid-19, situazione in Italia 5 - 11 giugno 2023 Ministero della Salute

L'Agenzia europea del farmaco Ema e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc, lanciano un monito ai Paesi dell'Unione: "è essenziale una vaccinazione tempestiva in vista ...