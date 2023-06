Cosa si sono detti Xi Jinping e Bill Gates

Leggi su formiche

(Di venerdì 16 giugno 2023) Due vecchi amici che si incontrano. Ma non due amici qualsiasi e non in un momento qualsiasi. Il presidente cinese, Xi, ha visto il miliardario e filantropo americanopoco prima di vedere il segretario di Stato americano, Antony Blinken. Come a rimarcare il rapporto privilegiato tra i due. Questo è il primo incontro nell’ultimo anno, o almeno il primo annunciato pubblicamente, tra Xi e un manager americano, in un clima di tensione tra Cina e Stati Uniti. Il presidente cinese ha definito“un vecchio amico” e ha sottolineato come l’imprenditore è stato il primo “amico americano” che ha incontrato quest’anno (qui l’articolo di Formiche.net). Secondo il Financial Times, il viaggio di Blinken potrebbe preannunciare una riapertura provvisoria del dialogo diplomatico e commerciale bilaterale: Blinken ...