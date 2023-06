Corriere dello Sport – Francia | un grande ex contro Mbappé | “Ha un lato insopportabile”

(Di venerdì 16 giugno 2023) 2023-06-16 18:09:56 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrare l’ultima notizia di calciomercato del CdS: Dugarry in tackle suLa scelta dell’attaccante francese ha scatenato le polemiche e tra i più critici nei suoi confronti c’è Christophe Dugarry, 51enne ex attaccante del Milan e della, con cui ha vinto prima la Coppa del Mondo nel 1998 e poi l’Europeo nel 2000 superando l’Italia in finale. “È abbastanza fastidioso – ha detto l’ex rossonero ai microfoni della trasmissione ‘Rothen s’enflamme’ su Rmc –, ha unnel voler sempre avere l’ultima parola e dare la sua versione. Per essere un sedicente esperto di comunicazione sta agendo sempre peggio. Guardate come si è comportato con il Real Madrid e poi come il Psg. L’accordo con il Real era fatto, aveva dato il suo ...

LEICESTER (Inghilterra) - Nuova avventura per Enzo Maresca. L'ex collaboratore di Guardiola al City ha firmato per il Leicester. Il club inglese, retrocesso in Premiership, si affida nuovamente ad ...Di fatto, niente FP1 . E' cominciato con una sessione cancellata il fine settimana del GP del Canada , dove le scuderie non hanno praticamente potuto girare per via di un problema al sistema di ...SIVIGLIA (SPAGNA) - L'ex direttore sportivo della Roma Monchi saluta il Siviglia . Lo annuncia lo stesso club andaluso, fresco vincitore dell'ultima edizione dell' Europa League contro i giallorossi ...

PRIMA PAGINA - Corriere dello Sport: “Rudi alla meta” Tutto Napoli

Dopo 6 minuti il circuito di telecamere interne va in tilt e blocca la sessione. Si torna in pista alle 22:30 per la Fp2 ...Dopo aver vinto la Champions, l'ex collaboratore di Guardiola ha firmato per il club, retrocesso in Premiership ...