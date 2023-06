Copiare scritte e parole da foto | immagini e video

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 16 giugno 2023) Il copia e incolla è forse la funzione più utile in assoluto di un computer: qualsiasi testo presente in una pagina web o in un documento può essere selezionato con il mouse, copiato e incollato in un altro file di testo che può essere Word o un altro programma di scrittura. L'unico testo che richiede qualche passaggio in più per essere "estrapolato" è quello presente all'interno dellee delle, quelle che si vedono su Facebook, quelle condivise nei blog e in altri siti. Nella guida che segue vi mostreremo come , usando i metodi più comodi ed efficaci da usare sia da PC sia da smartphone/tablet. LEGGI ANCHE -> Convertirein ASCII (lettere, simboli e testo) 1) Estrarre testo dasu PC Il metodo più semplice ed immediato per estrarre testo dasu un computer ...