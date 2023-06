Controllare una goccia è possibile | lo studio del Politecnico Mi

Inviati del 16/06/23 14:33 - - Audio -goccia è possibile, lo studio del Politecnico Mi 00:00:00:00 20230616_video_14325440 00:00:00:00 00:00:00:00 00:00:00:00 . 16 giugno 2023Per alcuni utenti, questa è statasorpresa molto spiacevole, come dimostra la testimonianza del ... ha semplicemente smesso di funzionare e non posso piùle mie luci, le serrature e l'......realizzato in un materiale sintetico trasparente e resistente agli urti che consente un modo semplice peril grado di contaminazione della cartuccia. Al centro dell'alloggiamento c'è...

È possibile controllare la forma di una goccia! Le Scienze

Milano, 16 giu. (askanews) - Poter controllare la forma di una goccia d'acqua: un traguardo che potrebbe trovare molte applicazioni nella nostra ...