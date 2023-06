Considera | il nuovo singolo di Colapesce e Dimartino

(Di venerdì 16 giugno 2023) Da oggi, venerdì 16 giugno, arriva in radio e sulle piattaforme digitali “” (Numero Uno/Sony Music), la nuova canzone pop esistenzialista di, scritto dai due musicisti e prodotto da Federico Nardelli e Giordano Colombo, che arriva dopo lo straordinario successo di “Splash” (certificato Disco di Platino) e vincitore del Premio della Critica Mia Martini e del Premio Lucio Dalla all’ultimo Festival di Sanremo. Se con “Splash” è stato un tuffo nelle profondità della vita quotidiana, con questa nuova canzone Antonio e Lorenzo ci invitano a guardare le stelle (“che tutto può finire, lo sai che mi deprimo ma con stile… / ma in fondo stare insieme questa sera cos’è / una manciata di stelle davanti a questo disordine”): «è un pezzo a cui teniamo molto ...

Nuove date live a Catania e Palermo