Confimi Industria | ' Il caso Brennero ora rischia di fermare non solo le forniture ma intere produzioni'

... si traducono tutti in ulteriori costi per le aziende": così parò Paolo Agnelli, imprenditore bergamasco alla guida di, invitato da Giuseppe Cristinelli, presidente della ...... come Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo, e Paolo Agnelli, imprenditore bergamasco chiamato alla presidenza nazionale di, per denunciare come quella dei ...Ad affermarlo è Giovanna Ricuperati, presidente di Confindustria Bergamo, che ha immediatamente raccolto, insieme con il presidente diPaolo Agnelli e il presidente di Coldiretti ...

Segnalazioni in azienda, webinar di Confimi Monza Brianza e Bergamo sul whistleblowing MBNews

Nel webinar del 22 giugno, dopo i saluti istituzionali di Jacopo Fontana di Confimi Industria Bergamo e Monza e Brianza, associazione che in Italia raggruppa 45mila aziende, con circa 600 mila addetti ...A vincere la sfidaè stato un gruppo di alunni dell’Istituto Garbin di Thiene - Apindustria Confimi Vicenza: premio meccatronica ...