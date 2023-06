Concorso Università di Pavia | 4 Posti da Ricercatore

(Di venerdì 16 giugno 2023) Procedura di selezione per la copertura di 4dia tempo determinato, per vari Dipartimenti E’ indetta presso l’Universita’ degli studi di, con d.r. prot. n. 90522 rep. n. 467/2023 del 5 giugno 2023, la procedura di selezione per la chiamata di quattro ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240/2010, presso la struttura sottoindicata:Musicologia e beniculturali 1 postoScienze del sistema nervoso e del comportamento 1 postoScienze economiche e culturali 1 postoStudi umanistici 1 posto Bando diIl bando integrale e' disponibile all'indirizzo: https://unipv.portaleamministrazionetrasparente.it/pagina874 tc-3 con corsi-per-ricercatori.html del sito web dell'Universita' alla pagina Portale amministrazione ...

... sono previste: risorse per il personale tecnico - amministrativo dellestatali; ... velocizzazione delle procedure diper il personale docente; assunzioni con contratto annuale (...... docente ordinario di pedagogia sperimentare presso l'di Roma Tre . 'Secondo la bozza sul reclutamento docenti - scrive Corsini - le 'competenze' in ambito pedagogico, psicopedagogico e ...Il socio, studente di economia all'Bocconi, non era invece sul Suv Lamborghini nel ... L'iscrizione inGli elementi potrebbero portare all'iscrizione 'in' nel registro degli ...