Concorso docenti | polemica sui test a risposta multipla Il pedagogista | “Grave errore Per valutare le competenze dobbiamo ricorrere a diverse prove e a prove diverse”

assunti dastraordinario bis e GPS prima fascia scuola secondaria 2022/23 possono presentare domanda di assegnazione provvisoria, ricorrendone i previsti motivi. Come procedere: guida ...... in particolare possono essere assegnati, a domanda, sui posti delle sedi di organico dei CPIA idelle classi diA - 45 e A - 46 nell'ambito del progetto nazionale di educazione ...Un punto poco chiaro riguarda ineoassunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/23 dastraordinario bis: possono presentare domanda anche se non hanno superato l'anno di ...

Concorsi docenti più veloci, approvato il decreto PA2 con misure riguardanti anche la formazione iniziale degli insegnanti Tecnica della Scuola

Fino al 5 luglio il personale docente assunto a tempo indeterminato può presentare domanda di utilizzazione e assegnazione provvisoria ...Nella giornata di ieri abbiamo dato notizia di una “svista” contenuta nel DL approvato Governo nella parte in cui si parla delle prove a scelta multipla per accertare le competenze dei candidati ai ...