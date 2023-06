Concorso ASL Cuneo | 1 Posto da Dirigente

(Di venerdì 16 giugno 2023) Conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa di radiologia di Mondovi In esecuzione alla deliberazione n. 195 del 31 maggio 2023 e’ indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di direttore della struttura complessa radiologia di Mondovi’. Bando diIl testo integrale del bando e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale Regione Piemonte n. 23 dell'8 giugno 2023 e sul sito www.aslcn1.it/ - sezione concorsi e avvisi. Requisiti ed Invio della Domanda Il termine per la presentazione delle domande, redatte compilando obbligatoriamente il modello in forma cartacea secondo il fac-simile allegato al bando, scade il 13 luglio 2023 Approfondimenti Bando Integrale Scadenza: 13 luglio 2023 Gazzetta Ufficiale GU n.44 del 13-06-2023 Concorsi ...

... per truffe e frode in pubbliche forniture ai danni di alcune, tra cui quella di Torino, e per ... Indagato perin bancarotta anche un ex dipendente di Di Fazio, Mauro Russo, già condannato ...si può accedere solo tramite(sicché obbligare l'ente all'assunzione potrebbe prestarsi a ... Nel caso di specie è stato accolto il ricorso di una precariache ricorreva per la ...- Comunicazioni ufficiali e rassicurazioni affinché l'espletamento delbandito dallaservirà prioritariamente a reclutare medici da destinare ai servizi sul territorio fortorino. - ...

Kompatscher e Zerzer ai 52 primari: «Dovete rifare il concorso dell ... Alto Adige

L'ex imprenditore e manager del settore farmaceutico Antonio Di Fazio, già condannato in appello a 9 anni per casi di violenza sessuale con uso di benzodiazepine e arrestato nel maggio 2021 per avere ...Solitudine, rabbia e frustrazione. E’ l’aria che tira tra le corsie delle strutture sanitarie pubbliche del territorio. "Chiediamo un piano straordinario di assunzioni serie e stabili, o i problemi su ...