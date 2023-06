Con lo sport si può fare filosofia

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 16 giugno 2023) Nel corso delle ultime settimane abbiamo assistito a una sequenza di finali calcistiche, purtroppo tutte perse: Roma, Fiorentina e Inter nelle coppe europee, i nostri azzurrini nella finale del Mondiale U20. Poi abbiamo assistito a due drammatici spareggi, uno per restare e l’altro per andare in Serie A, decisi entrambi in modo rocambolesco. Contesti agonisticamente entusiasmanti, nella crudeltà dell’intreccio fra drammi (ivi) e gioie. Insomma, abbiamo visto lacrime di felicità e di frustrazione che andrebbero prese, come suggeriva Rudyard Kipling nella sua famosa poesia If, con. Diventerai un uomo, scriveva Kipling, “se riuscirai a confrontarti con Trionfo e Rovina e trattare allo stesso modo questi due impostori”. Proviamoci con l’aiuto di due bellissimi libri, che condividono una geniale e un po’ bizzarra idea di partenza: dimostrare ...