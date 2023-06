Commercio estero | Istat | ad aprile export ancora in calo

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ad2023 si stima una flessione congiunturale per le esportazioni ( - 1,7%) e una crescita per le importazioni (+5,3%). La diminuzione su base mensile dell'è dovuta aldelle vendite ...

Ad aprile 2023 si stima una flessione congiunturale per le esportazioni ( - 1,7%) e una crescita per le importazioni (+5,3%). La diminuzione su base mensile dell'export è dovuta al calo delle vendite ...E' quanto ha spiegato Antonio Frezza , Chief Marketing and Sales PMI di SACE , a margine del suo intervento alla 32esima Convention mondiale delle Camere diItaliane all'riunite ad ...E' quanto ha spiegato Antonio Frezza , Chief Marketing and Sales PMI di SACE , a margine del suo intervento alla 32esima Convention mondiale delle Camere diItaliane all'riunite ad ...

Commercio estero, alimentare cresce in controtendenza, +1,9% Agenzia ANSA

Stati Generali del Made in Italy La competitività delle imprese italiane nel mondo. Se ne parla a Colli del Tronto dove è in corso la 32ma edizione della convention mondiale delle camere di commercio ...A Colli del Tronto (Ascoli Piceno) è in corso la 32 esima convention mondiale delle Camere di commercio Italiane all'estero promossa dalla Camera di commercio delle Marche, guidata da Gino Sabatini, e ...