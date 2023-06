“Come si può credere di essere un vincente solo a bordo di un Suv affittato? Ma che razza di vite vivono ‘sti ragazzi? Povera famiglia distrutta Poveri noi” | le parole di Anna Foglietta

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Uno dei mali peggiori del Millennio è volersi mettere in mostra col nulla. Organizzano queste challenge idiote, chiusi per 24 ore in una scatola di cartone o in auto mettendo a rischio la loro vita e quella degli altri. Ormai contano soltanto il traguardo facile, la visibilità, stordirsi di una fama fittizia ma abbiamo toccato il colmo della follia. Sotto la performance devono esserci lo studio, il talento… al contrario si veicolano modelli idioti: dalle sfide spericolate alla sessualizzazione delle ragazze fin dalla giovanissima età”.di Claudio Santamaria. Si riferisce a quanto accaduto a Casal Palocco ieri 15 giugno alle 15:45, lo scontro tra la Lambroghini guidata da uno youtuber nell’ambito di una challenge social, e una smart. Scontro che è costato la vita a un bambino di 5 anni. “Gli adulti devonopiù autorevoli senza raccontarsi ...