Come rendere efficace la lezione in classe con gli strumenti dell’Evidence Based Education

(Di venerdì 16 giugno 2023) Corso di formazione professionale per docenti, organizzato e certificato da SO.GE.S (Società del gruppo Orizzonte Scuola), ente accreditato al Miur ai sensi della direttiva 170/2016, in collaborazione con l’associazione S.Ap.I.E. Formatori: Dott. Valentino Montina Presentazione dell’iniziativa formativa Il videocorso vuole introdurre i principi e le basi teoriche che caratterizzano l’agire degli insegnanti esperti. Dai fattori di L'articolo .

ancora più insopportabile il caldo ci penserà infatti la prima afa: le masse d'aria via ...sempre il punto chiave da ricordare è che tanto più è alta l'umidità (relativa) tanto più l'...Il Kindergarten è stato appena inaugurato con la bella stagione, pensatoluogo di relax dopo ... alla vasca riempita di giochi peril bagnetto più divertente. Metti assieme Bombay gin, ......- forse persino simbolico - che il primo Consiglio dei ministri dell'era post Berlusconi abbia... "Il governo - dice - non potevaomaggio alla sua memoria in modo migliore".