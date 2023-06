Come cambia il tabellone di Sinner a ‘s-Hertogenbosch con l’eliminazione di Medvedev? E il ricordo del Roland Garros…

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023) Janniktornerà in campo oggi all’ATP 250 di ‘s-2023, torneo che, insieme all’ATP di Stoccarda, apre la stagione sull’erba. Dopo la vittoria agli ottavi di finale contro il kazako Alexander Bublik, l’italiano (testa di serie n.2) affronterà il finlandese Emil Ruusuvuori (n.42 del ranking) nell’ultimo incontro odierno sul campo centrale per andare a caccia di un posto in semifinale. Trovare il successo oggi significherebbe sfidare poi nel penultimo atto del torneo il vincente del match tra l’australiano Alex De Minaur (n.4 del seeding) e l’olandese Tallon Griekspoor (n.6 del torneo). In entrambi i casi sarebbe una semifinale complicata, ma di certo non impossibile, anche perché in ogni caso Jannik si troverebbe ad affrontare un giocatore contro cui non ha mai perso (il classe 2001 è avanti per 4-0 nei precedenti contro De Minaur e ...