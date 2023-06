Le macchine che tengono in vita l'ex sindacalista della Cgil Andrea Manca, 58 anni di Solarussa, indal 13 settembre 2021 dopo un infarto dovuto al Covid, saranno staccate. Lo ha stabilito il giudice tutelare del Tribunale di Oristano, Gabriele Bordiga, accogliendo la richiesta ...Era il 28 febbraio del 97 quando Andrea Carloni al tempo sedicenne, tifoso milanista sfegatato, a causa di un incidente stradale, entrò in. Così il padre pensò bene di chiedere a ...... giovedì 15 giugno: dall'inizio della stagione il programma condotto da Eleonora Daniele segue l'agghiacciante vicenda del ventenne bolognese ridotto inla scorsa estate mentre si ...

Coma irreversibile dopo Covid, giudice, 'staccate le macchine ... Agenzia ANSA

E' stata autorizzata in Sardegna l'interruzione delle terapie mediche che tengono in vita artificialmente Alessandro Manca, ex lavoratore della Cgil di 58 anni di Solarussa (Oristano), in coma irrever ...Le macchine che tengono in vita l'ex sindacalista della Cgil Andrea Manca, 58 anni di Solarussa, in coma irreversibile dal 13 settembre 2021 dopo un infarto dovuto al Covid, saranno staccate. (ANSA) ...