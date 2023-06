Coez e Frah Quintale | esce il singolo ‘Alta Marea’ | testo e significato

(Di venerdì 16 giugno 2023) L'album insieme uscirà a settembrepubblicano, il primodal joint album, disponibile su tutte le piattaforme, oltre che in radio. È un brano che riporta a quei momenti passati a desiderare il mare, ma solo se accompagnati dalla persona che vorremmo davvero al nostro fianco. I due artisti mandano un messaggio positivo e malinconico allo stesso tempo, sottolineando che la solitudine non è la risposta. Il segreto per essere felici è sapersi ritrovare sempre, anche quando ci si perde, anche quando la notte e il mare sembrano allontanare chi già sembra distante. È stato pubblicato oggi, in contemporanea, anche il videoclip ufficiale, prodotto da JetSet Productions con la regia Amedeo Zancanella. I due cantautori sono gli unici protagonisti di un ...

