Allo stacco della macchina va in testa Elektra Zack (7), mentre i favoriti attendono inal ... Al proprietario Emerico Ballo e al guidatore delvincitore le coppe offerte dalla Sipet. Alla ...Per terminare in bellezza il look, aveva i capelli raccolti in unadialta e molto voluminosa. Le foto che Jasmine ha pubblicato sul proprio profilo Instagram mettono, poi, in risalto un'...Tutto questo ha avuto un seguito sui loro account individuali: quello di Tsitsipas, ad esempio, ha mostrato una storia in cui si vede Paula Badosa che si lega i capelli in unadie poi ...

Coda di cavallo, le migliori per l'estate ispirate ai look delle star Vanity Fair Italia

Il cavallo di 3 anni ben guidato da Alessio Di Chiara ha trionfato nella gara clou, valida per la tris-quarté-quinté. In evidenza Lorenzo La Rosa, vincitore di due corse ...L'abito tradizionale non fa per te Ecco la nostra selezione di vestiti da sposa particolari che lasceranno tutti a bocca aperta ...