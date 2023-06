E' dellal'escalation piu' eclatante. Ma in Italia crescono anche i consumi di altre sostanze "eccitanti" quali la metanfetamina e le cosiddette droghe dello stupro (Gbl e Ghb). Lo raccontano i dati ..."Nel 2021, gli Stati membri dell'UE hanno sequestrato la cifradi 303 tonnellate di. Il traffico di grandi volumi diattraverso i principali porti marittimi europei, in ...Nel 2021, gli Stati membri dell'Ue hanno sequestrato una quantitàdi 303 tonnellate di. Belgio (96 tonnellate), Paesi Bassi (72 tonnellate) e Spagna (49 tonnellate) hanno segnalato ...

Cocaina da record, 26 tonnellate sequestrate nel 2022 - Italia Agenzia ANSA

BRUXELLES, 16 GIU - Record di sequestri di cocaina in Ue: nel 2021 nei Paesi membri ne sono state ritirate 303 tonnellate, in aumento rispetto alle 211 tonnellate sequestrate nel 2020. Il 75% dei sequ ..."La cannabis resta la sostanza illecita più comunemente consumata in Europa. Si stima che circa l'8% (22,6 milioni) degli europei in età adulta (15-64 anni) ne abbia fatto uso nell'ultimo anno". È uno ...