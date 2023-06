Coaches!World | a Bergamo due giorni di formazione per gli allenatori

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 16 giugno 2023). Duedi, aggiornamento, scambio di idee e opinioni. Il 17 e 18 giugno alla Cittadella dello Sport diin via Monte Gleno si terrà, una serie di incontri conprofessionisti che parleranno della propria esperienza e dei loro principi di allenamento, partita, gestione del gruppo e molto altro. La macchina organizzativa dietro questo evento è rappresentata da Alessandro Recenti, 40 anni, mister per vocazione e di professione, e dalla moglie Sara Volpi, con la quale ha aperto il portale “Coaches!”. Durante il periodo di lockdown, al termine della sua esperienza in Ungheria all’Honvéd come assistente di Giuseppe Sannino, è iniziato il lavoro in ambito comunicativo: “C’era già l’idea di voler realizzare qualcosa di questo tipo, al ...