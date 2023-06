"Clima di canonizzazione". Non si placa il livore di Conte sul ricordo di Berlusconi

"Undisurreale per Berlusconi". E' la fotografia del presidente del Movimento Cinque stelle Giuseppe Conte che sottolinea come con la scomparsa del leader azzurro ci si sia mossi tra ...'Undisurreale per Silvio Berlusconi '. E' la fotografia del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte che sottolinea come con la scomparsa del leader azzurro ci si sia mossi ...'Undisurreale per Berlusconi'. E' la fotografia del presidente del Movimento Cinque stelle Giuseppe Conte che sottolinea come con la scomparsa del leader azzurro ci si sia mossi tra ...

Berlusconi, Conte: "Clima di canonizzazione surreale" Adnkronos

Il leader pentastellato va a gamba tesa anche dopo i funerali di Berlusconi: "Surreale clima di canonizzazione". Poi contesta la riforma della giustizia. Domani la manifestazione grillina con l'incogn ...Segui Tag24 anche sui social La morte di Silvio Berlusconi ha innescato una serie di polemiche sulla valutazione del suo operato politico e del suo peso nella storia del Bel Paese. Da una parte ci son ...