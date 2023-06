Claudio Chiellini torna alla Juve | sarà il responsabile della Next Gen e dei prestiti

torna alla Juventus. Manca solo l'ufficialità, che dovrebbe arrivare già nei prossimi giorni, subito dopo le firme. Sarà lui il responsabile della Next Gen, ma si occuperà anche dei ...Il fratello di Giorgio, si occuperà invece della Next Gen. Il club bianconero ha per ora deciso di consolidare il gruppo di lavoro già presente alla Continassa. Manna era direttore ...Il suo posto da direttore sportivo lo prenderà, fratello della leggenda Giorgio. Juve Next Gen,torna in bianconero Dopo le esperienze nel settore giovanile del ...

Juve Next Gen, Claudio Chiellini prende il posto di Manna: è il nuovo ds Tuttosport

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Manna sarà il nuovo direttore sportivo bianconero, affiancato dal collaboratore Tognozzi. Next Gen affidata al fratello dell'ex capitano della 'Vecchia Signora' ...