Citroën - Koskas | Puntiamo al 5% del mercato europeo A ottobre arriva la C3 elettrica

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 16 giugno 2023) Dove sta andando la? Che ruolo può ritagliarsi nella galassia di brand del gruppo Stellantis? chiaro che per sopravvivere in un contesto così affollato in un momento in cui la competizione con gli altri grandi gruppi internazionali, di certo non più solo europei, è resa ancor più complessa dalla delicata transizione a nuove forme di mobilità, è necessario tracciare una road map precisa, oltre che poggiata su solidi punti fermi. Che è esattamente ciò che delinea Thierry, direttore global del brand francese. I valori. Prima cosa da scolpire nella pietra, i valori irrinunciabili del marchio. Che sono la popolarità, il confort, la semplicità, la sostenibilità e l'audacia. Essere popolare, spiega, non vuol dire trasformarsi in un brand low cost, ma garantire la mobilità sostenibile a tutti, rendendola accessibile, che ...