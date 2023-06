Cimitero Mediterraneo Un’altra strage di migranti che si poteva evitare

(Di venerdì 16 giugno 2023) No, non è vero che non si può immaginare. Forse non è nemmeno vero che sono annegati: probabilmente sono stati lasciati annegare. Quella avvenuta al largo della Grecia è la più grandeneldal 2015 ad oggi, unacon numeri spaventosi: dei 750sulla barca capovolto al largo di Pylos, in Grecia ne sono stati soccorsi 104. Quella avvenuta al largo della Grecia è la più grandeneldal 2015 ad oggi, unacon numeri spaventosi I numeri dicono che è un’ecatombe. Ieri la tragedia che avrebbe dovuto occupare il dibattito pubblico è passata come inevitabile “effetto collaterale” delle politiche migratorie, seguendo il corso della narrazione voluta dal governo. Non è servito sapere che la barca fosse in mare da cinque ...

