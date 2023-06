Ciclone Biparjoy – Il Landfall

- - > Una famiglia che ha visto la propria casa sommersa dall'acqua - Ansa . Il, che significa "disastro" in lingua bengali, ha colpito ieri lo Stato indiano del Gujarat, vicino al confine con il Pakistan . Completamente devastati 145 villaggi nella zona del ...Ilche ha toccato le regioni meridionali del Pakistan dopo avere attraversato l'India si è indebolito di intensità. Nelle aree costiere del Paese le oltre 80.000 persone evacuate nella ...... secondo le previsioni, si abbatterà ilche ha fatto registrare venti fino a 150 km/h . Continua a leggere su Tg. La7.it - Una spiaggia affollata da decine di famiglie. ...

Il ciclone Biparjoy lascia una scia di devastazione in India Agenzia ANSA

MeteoWeb Le autorità dell’India e del Pakistan hanno ordinato in via preventiva l’evacuazione di 42mila persone prima dell’arrivo del potente ciclone Biparjoy, previsto tra 48 ore. Secondo le previsio ...L’incredibile incidente, avvenuto in un ristorante nella provincia di Hubei, è stato immortalato da un video diventato ormai virale in rete: ...