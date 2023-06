Ciclismo in lutto | Gino Mader non ce l’ha fatta Aveva 26 anni

Leggi su oasport

(Di venerdì 16 giugno 2023)Mäder non ce. Il ciclista, caduto in un burrone nella giornata di ieri durante la quinta tappa del Giro di Svizzera, si è purtroppo spento questa mattina. A dare la tragica notizia è stata la squadra, la Bahrain-Victorius, tramite un comunicato pubblicato poco prima delle 12:30. “È con profonda tristezza e con il cuore pesante che dobbiamo annunciare la scomparsa diMäder – si legge – Venerdì 16 giugno, a seguito di un gravissimo incidente durante la quinta tappa del Tour de Suisse,ha perso la sua battaglia per riprendersi dalle gravi ferite riportate. Tutto il nostro team è devastato da questo tragico incidente e i nostri pensieri e le nostre preghiere sono con la famiglia e con i cari diin questo momento incredibilmente difficile“. Nel comunicato sono ...