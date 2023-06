Ciclismo | ad Team Bahrein | ' devastati da perdita Gino Mader | è stato fonte ispirazione' **

(Di venerdì 16 giugno 2023) Roma, 16 giu. (Adnkronos) - “Siamodalladel nostro eccezionale ciclista,Mäder. Il suo talento, la sua dedizione e il suo entusiasmo sono statid'per tutti noi. Non solo era un ciclista di grande talento, ma una persona fantastica fuori dalla bici. Porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari, e i nostri pensieri sono con loro in questo momento difficile". Queste le parole dell'amministratore delegato delBahrain Victorious Milan Erzen sulla scomparsa dinel Giro di Svizzera. "Bahrain Victorious correrà in suo onore, mantenendo la sua memoria su ogni strada che percorreremo. Siamo determinati a mostrare lo spirito e la passione cheha ...

Si trova in gravi condizioni Gino Mäder , 26 anni, ciclista svizzero delBahrain, dopo la terrificante caduta oggi nella quinta tappa del Giro di Svizzera a La Punt. Il corridore è uscito di strada ed è precipitato in un burrone (si parla di un volo di 30 metri) dove ...

Roma, 16 giugno 2023 - Gino Mader è morto. Il ciclista svizzero, protagonista ieri nel corso della quinta tappa del Giro di Svizzera di una gravissima caduta, è spirato oggi in ospedale. La notizia è ...Privo di sensi quando è stato soccorso, dopo essere stato rianimato era stato portato in elicottero all'ospedale di Coira, dove era in coma in condizioni gravi. A dare la notizia è stata la sua ...