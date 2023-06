Cia Campania e Salerno al fianco dei produttori di latte | Niente riduzioni unilaterali del prezzo alla stalla

(Di venerdì 16 giugno 2023) Ciae Ciasono aldeidivaccino controdeldelste chiedono che la Regionesi faccia parte diligente per una verifica immediata dei valori con i vari attori affinché vengano definite regole certe che garantiscono la sopravvivenza degli allevamenti locali che conferiscono“contrattualizzato”. È questa la reazione di Cia indopo l’rmante situazione che si va generando in provincia disui prezzi ed i contratti di cessione tra allevatori e trasformatori e imbottigliatori nel comparto del ...

... dal clima inclemente ai costi di esercizio - lamenta il presidente di, Raffaele Amore. 'Per altro - aggiunge Amore - riteniamo che possa essere concessa ancora una deroga, così come è ...... coordinato da Nicola Ciarleglio, componente Comitato di Sorveglianza PSR2014/2020, sarà ... Subito dopo i saluti di Vito Fusco, sindaco di Castelpoto, Carmine Fusco, presidenteBenevento - ...L'ambasciatore Taalalay Bazarbaev ha avuto infatti anche una serie di incontri, tra cui quello con gli imprenditori agricoli ed i vertici della Confederazione Italiana Agricoltori (). Entusiasta ...

Cia Agricoltori Italiani Campania e Cia Salerno con i produttori di ... Agenparl

Per la campagna 2023 il Ministero dell’agricoltura non ha attivato l’anticipazione dei pagamenti della Politica agricola comune entro il 31 luglio, mediante un decreto che avrebbe dovuto emanare entro ...“Per altro – aggiunge Amore – riteniamo che possa essere concessa ancora una deroga, così come è stato fatto per ben due volte con il termine di rilascio ...