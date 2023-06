Chiude colosso del cibo a domicilio in Italia

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 16 giugno 2023) Negli ultimi anni, complice anche le misure restrittive legate alla pandemia Covid, glini hanno fatto sempre più ricorso alle app per la consegna di. Dopo il boom, però, una delle compagnie più attive ha annunciato che lascerà il nostro Paese. Si tratta di Uber Eats, finora attiva in oltre 60 cittàne. La divisione di consegna di Uber era approdata nello Stivale nel 2016, partendo da Milano. Ecco perché e da quandorà i battenti (vi ricordate il caso del rider che ha pedalato 50 chilometri per una consegna?). Perché Uber Eats lascia l’Nel comunicato ufficiale “di addio”, l’azienda ha spiegato che la crescita degli ultimi anni “non è stata in linea con le nostre aspettative per garantire un business sostenibile nel lungo periodo”. ...