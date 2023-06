Chiesa gremita per l' ultimo saluto a Flavia Franzoni

Leggi su agi

(Di venerdì 16 giugno 2023) AGI - Una cerimonia semplice, nello stile della famiglia Prodi-: con Romano Prodi, i figli Giorgio e Antonio, i nipoti e i familiari, manche i tantissimi amici e conoscenti. Bologna si stringe commossa alla famiglia per l', la moglie dell'ex premier scomparsa improvvisamente il 13 giugno scorso all'età di 76 anni mentre col marito e alcuni amici si trovava su un cammino francescano in Umbria nella zona di Gubbio, diretta ad Assisi.ladi San Giovanni in Monte, nel centro di Bologna, dove sono arrivati alla spicciolata parenti, amici e conoscenti della coppia, tra cui molti volti noti della politica. Dopo la breve camera ardente in parrocchia, le esequie sono state celebrate dal cardinale di Bologna e presidente ...