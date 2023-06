Chiesa chiede 8 milioni l’anno per rinnovare Con la Juventus è gelo Gazzetta

(Di venerdì 16 giugno 2023) “Tra Federicoe laè sceso il“, scrive ladello Sport. Il motivo sono le recenti richieste dell’agente del giocatore, che ha fatto sapere al club bianconero cheè disposto asolo per 8di euro a stagione. La rosea scrive: “il grande freddo nasce dalle recenti richieste dell’agente del giocatore al club: 8di euro a stagione per il rinnovo del contratto”. Lanon ha iniziato ancora la trattativa per il prolungamento, dal momento cheè legato al club da un accordo che scadrà il 30 giugno 2025. E’ stato l’agente del calciatore, Ramadani, a farsi avanti con una richiesta che il club giudica decisamente eccessiva. “Ad anticipare i tempi è stato il ...

Dio non cipiù di salire sul monte. Ne è sceso Lui, a noi si è avvicinato, tremendamente solidale con l'esistenza di ogni uomo e di ogni donna, chiunque sia, qualunque siano le scelte della ...Calciomercato Juventus,8 milioni all'anno per il rinnovo: le ultimeIl club bianconero ha avviato una nuova strategia di contenimento e taglio dei costi e gli 8 milioni di euro ...... ed hanno avuto un ruolo importante nella Storia della: per ricordare le sette ferite di ... Quando Gesù guarda Pietro (dopo il 'rinnegamento'), e lo perdona; quandoalle Donne di non ...

Gazzetta dello Sport - Chiesa chiede 8 milioni all'anno: rinnovo ... Goal Italia

L'ala bianconera chiederebbe una cifra elevata, che la Juventus al momento non vuole accordargli: si rischia lo scontro tra le parti. I rapporti tra la Juventus e Federico Chiesa sono incrinati, o ...La Juventus ritiene eccessiva la richiesta dell’entourage, soprattutto non in linea con il nuovo piano intrapreso dalla dirigenza. Si valuta così la possibile cessione già nel calciomercato estivo: ...