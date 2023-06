Chiesa chiede 8 milioni l'anno per rinnovare. Con la Juventus è gelo (Gazzetta)

... il mercenario specializzato nel salvataggio di persone da situazioni pericolosissime, si... Il combattimento finale contro un membro vendicativo della famiglia del gangster, in unain ...... 'C'è solo una domanda da farsi: al netto delle giustificazioni (infortunio, Allegri ),ha ... La sua palla persa per dribbling col sivigliavendetta' e anche: 'Ma come si fa a pretendere ...Il motivo della richiesta, spiega la Gazzetta, è che ala Juventus aveva fatto delle promesse. 'E allora perché chiedere un aumento Tutto parte da (presunte) vecchie promesse fatte al ...

Gazzetta dello Sport - Chiesa chiede 8 milioni all'anno: rinnovo ... Goal.com

La Juventus ritiene eccessiva la richiesta dell’entourage, soprattutto non in linea con il nuovo piano intrapreso dalla dirigenza. Si valuta così la possibile cessione già nel calciomercato estivo: ...Blog Calciomercato.com: Un po' lo capisco, Allegri... Il primo a subire una forzatura tattica sin dal 2015 -quando gli smontarono il giocattolo (rombo ...