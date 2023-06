'Buon compleanno Zac'e Mattia Zaccagni festeggiano il compleanno del calciatore a Bellaria. Ma sui social anche la Lazio manda gli auguri all'attaccante biancoceleste che quest'anno ha realizzato 10 reti e ...Il ragazzo era già noto nel programma di Maria De Filippi per la sua precedente storia con la sorella minore di, Angela. Luca Daffrè, in quella precedente edizione del trono di U&D era ...Curioso breve racconto da parte disu come ha conosciuto Mattia Zaccagni, padre di suo figlio e prossimo marito. Sempre molto social e disponibile con la sua comunity di fan,ha raccontato alcune curiosità ...

Chiara Nasti e Mattia Zaccagni, compleanno a Bellaria prima delle nozze TGCOM

Si sposano martedì 20 giugno a Roma nella stessa chiesa di Totti e della Blasi Si scambieranno le promesse d’amore martedì 20 giugno a Roma, ma intanto si godono qualche giorno “pre-luna di miele” a B ...Curioso breve racconto da parte di Chiara Nasti su come ha conosciuto Mattia Zaccagni, padre di suo figlio e prossimo marito.