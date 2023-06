Chiara Ferragni | le critiche al seno scatenano l' ironia | «Rappresentante delle te**e piccole»

L'Agcom avrebbe deciso di multare la Rai per 170mila euro a causa dell'uso di Instagram fatto sul palco di Sanremo 2023. L'uso di Instagram da parte die Amadeus sul palco di Sanremo 2023 è diventato un caso giunto fino all'Agcom, che avrebbe deciso di multare la Rai per quella che è stata considerata come 'pubblicità occulta'. Nella ...Al centro della sanzione ci sarebbe in particolare l'uso di Instagram fatto da, Amadeus e Gianni Morandi sul palco dell'Ariston. Un uso che è stato considerato 'pubblicità occulta'. ...... sia la promozione tout court della piattaforma sia la condotta del direttore artistico, che aveva inaugurato il suo profilo in diretta dal palco dell'Ariston con la complicità di, ...

Una multa da oltre 170mila euro per violazione delle disposizioni in materia di pubblicità occulta e un richiamo per la performance di Blanco, che devastò l'addobbo floreale sul palco dell'Ariston: a ...Il Festival di Sanremo 2023 è finito ormai da tempo, ma se ne continua a parlare in ogni salsa: Chiara Ferragni è stata madrina della serata al fianco di Amedeus e Gianni Morandi per la prima e ...