Chiara Ferragni | l’Antitrust avvia istruttoria sui pandori Balocco | “Pratica scorretta”

(Di venerdì 16 giugno 2023) Durante il periodo natalizio,ha lanciato il suo pandoro in collaborazione cona scopo benefico. Le vendite sono state numerose, ma più di qualcuno aveva già individuato qualche problema nellacommerciale. La prima fu Selvaggia Lucarelli che fece notare come il numero di vendite dell’articolo non incrementava la beneficenza, in quanto le parti avevano già concordato per una determinata somma. Adesso ancheha voluto vederci chiaro.nei guai:in corso suiNon ci sono dubbi che il pandoro ditargatoabbia rubato la scena a tutti i competitor nell’ultimo periodo ...

nel mirino. Stangata Agcom al Festival di Sanremo Poco prima del discorso di commiato, il profilo Twitter CinguetteRai aveva rilanciato le voci di un ritorno in Rai. Davide Maggio, ...L'edizione numero 73 della kermesse aveva visto la presenza diinsieme ai conduttori Amadeus e Gianni Morandi. Vediamo insieme a quanto ammonta la multa e i motivi che hanno spinto l'...Trend moda,con la t - shirt di Cher: quanto costa il look T - shirt con stampe come quella di: trend moda estate 2023 Per l'estate 2023 i trend moda optano per dei look casual, ...

Nel mirino, dunque, sia la promozione tout court della piattaforma sia la spinta al profilo del conduttore e direttore artistico, aperto in diretta sul palco con la complicità di Chiara Ferragni e ...Chiara Ferragni è spesso nel mirino delle critiche di molti utenti social. Fra le critiche che frequentemente riceve, vi è quella di non avere un seno grande. Infatti in queste ore, l’imprenditrice ...