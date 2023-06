Chiara Ferragni | la foto in aereo scatena gli hater | «Perché fingere sempre?»

(Di venerdì 16 giugno 2023) Che sia per finta o reale, lo scatto dicon la piccola Vitto mentre dormono entrambe inconquista tutti. O quasi. La, postata su Instagram, fa trasparire tanta tenerezza,...

... a maggio 2020, che domani vedrà il grande sì proprio a Noto, lo stesso luogo dove nel 2018 si sono promessi amore anche Fedez e. Chi è Alessandro Nasi, il futuro marito di Alena ...In Italia tanti hanno già aperto i loro canali broadcast , tra cui anche Fedez e, che hanno mandato messaggi vocali e aggiornamenti sulle loro attività. E voi Vi siete già iscritti ...Amadeus, conduttore nonché direttore artistico del Festival, si era giustificato dicendo che l'uso della piattaforma altro non era che un modo per narrare il personaggio di. ...

Il Festival di Sanremo 2023 ha generato numerosi scandali e anche tante polemiche e critiche, di cui sono stati bersagliati soprattutto Chiara Ferragni e Amadeus. A distanza di qualche mese, proprio ...Da Elodie a Mahmood, tutti i look dei vip e delle star in prima fila agli show della Milano Fashion Week, sulle cui passerelle sfilano le collezioni uomo per la Primavera/Estate 2024 ...