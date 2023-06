“Chiamate un’ambulanza” Malore choc in spiaggia | muore sotto gli occhi dei bagnanti

(Di venerdì 16 giugno 2023) Tragedia a Torre Annunziata, un uomo di 68 anni è morto stroncato da unimprovviso; a quanto si apprende si tratterebbe di un residente sceso al mare per qualche ora di relax. Sembra che il 68enne si trovasse nello stabilimento balneare del litorale Marconi al Lido Nettuno di Torre Annunziata. A lanciare i soccorsi alcuni avventori che hanno immediato avvertito i soccorsi. Nel giro di poco sono arrivati i medici del 118 con l’automedica al seguito. La situazione è apparsa immediatamente grave. >“Tu non puoi entrare”. Berlusconi, imbarazzo alla camera ardente: il vip lasciato fuori Purtroppo, nonostante l’utilizzo del defibrillatore, l’uomo è morto. Dopo oltre un’ora di massaggio cardiaco e tentativo di rianimarlo non c’è stato nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i carabinieri. Sembra che a stroncare l’uomo sia stato un improvviso collasso cardio ...

