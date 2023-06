Chi sono gli Youtubers che hanno causato la morte del bambino di 5 anni?

Leggi su pescarawebtv

(Di venerdì 16 giugno 2023) IL TRAGICO INCIDENTE DI CASAL PALOCCO NEL QUALE HA PERSO LA VITA IL PICCOLO MANUEL PROIETTI DI 5HA PORTATO ALLA LUCE UNA STORIA ASSURDA: I 4 YOUTUBERAFFITTATO UNA LAMBORGHINI DA 600 CAVALLI PER FARE UNA SFIDA SOCIAL Si chiamano The Borderline eragazzi di venticirca che sognano di diventare famosi grazie ai loro video su youtube. Girano video su presunte sfide su internet, come quella assurda di stare per 50 ore al volante di una Lamborghini da 600 cavalli, che si è concula con ladi undi 5che non c’entrava nulla. “Non siamo ricchi ma ci piace spendere per far divertire voi! Tutto quello che facciamo si basa su di voi; più supporto ci date più contenuti costosi e divertenti porteremo, tra sfide, challenge e scherzi di ogni ...